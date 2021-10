Krebsdiagnose Olaf der Flipper sorgt sich um seine Frau Sonja

Olaf der Flipper mit Tochter Pia Malo. Bildrechte: imago images / STAR-MEDIA

Laut dem Bericht leidet Sonja Malolepski zudem schon seit Jahren am sogenannten "Cushing Syndrom". Darunter versteht man in der Medizin die übermäßige Konzentration des Hormons Cortisol.



Der 75-jährige Sänger und seine Frau feierten erst am 11. März dieses Jahres ihre Goldene Hochzeit, sind ein Vorzeige-Ehepaar der Schlagerbranche. Olaf und Sonja haben mit Sven (47) und Pia (39), die als Pia Malo ebenfalls in der Schlagerbranche tätig ist, außerdem zwei erwachsene Kinder. Die Familie muss nun besonders eng zusammen stehen - und das wird sie auch. Der BILD sagte Olaf Malolepski: "Ich mache mir große Sorgen um meine Frau. Aber wir bleiben zuversichtlich, meine Frau ist unglaublich stark. Wir halten als Familie zusammen."



Gute Besserung, Sonja!