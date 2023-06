Olaf, der Flipper, rockt die Festivalbühne am Nürburgring mit Schlagern. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Am ersten Tag des Festivals, am 2. Juni, tritt plötzlich der 77-jährige Schlagersänger Olaf, der Flipper, im roten Glitzerjacket auf die Bühne und stimmt vor den Rock- und Rap-Fans einen Schlager an. Ihr Erstaunen über dieses unerwartete Musikgenre äußern viele Rockfans per Twitter. "Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, als ich mir das Ticket gekauft habe", oder "Was macht der denn da als Special Guest auf der Bühne – ich glaub's ja nicht" wird kommentiert.