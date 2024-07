Pia Malo und ihr Papa Olaf Malolepski finden sehr emotionale und rührende Worte für den kleinen Hund, der die ganze Familie über ein Jahrzehnt begleitet hat: "Mein Herz ist zerrissen und meine Welt steht still […] Ich danke dir für 13 Jahre, dafür, dass ich deine Welt sein durfte. Du hast mir so viel gegeben, warst immer an meiner Seite. Du hast mich zum Lachen gebracht und mich getröstet, wenn ich traurig war. Hast mich immer begleitet."