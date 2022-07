Im MDR nimmt Olaf Fans und Freunde mit auf eine ganz besondere Reise. In "Olaf der Flipper - Mein Magdeburg" am 22. Juli um 20:15 Uhr im MDR geht es für den Sänger, der seit 2011 erfolgreich solo auf deutschen Bühnen unterwegs ist, in seine Heimatstadt an der Elbe. Auf den Spuren seiner Kindheit traf er 2018 alte Klassenkameraden, gab private Einblicke und entdeckte das wunderschöne Magdeburg für sich ganz persönlich.