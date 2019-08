Das Cover des aktuellen Albums von Oli P. Bildrechte: Telamo

Als Oli P. in der großen Roland Kaiser-Show bei Florian Silbereisen "Alle singen Kaiser" den Kaiser-Song "Lieb mich ein letztes Mal" interpretierte, bekam er sogar von Roland Kaiser Lob. Und da stand für ihn fest: Genau das will ich machen. Und so nahm er sich für sein neues Album seine alten Lieblingssongs vor und holte sie in die Gegenwart. Von Pop über Neue Deutsche Welle bis zu Schlagern der 80er und 90er ist alles dabei. So gibt es auf "Alles Gute" von Howard Carpendale "Nachts, wenn alles schläft" genauso wie "Dein ist mein ganzes Herz" von Heinz Rudolf Kunze oder "Lass die Sonne in dein Herz" von Wind.