Ich hatte gerade den neuen Vertrag für GZSZ auf den Tisch. Ich wusste, wenn ich das jetzt unterschreibe, werde ich auch in den nächsten Jahren meinen Sohn nicht wirklich aufwachsen sehen. Weil ich ja damals auch in der Musik unterwegs war.

Ilias mit seinem Vater Oli. P. Bildrechte: imago images / Future Image

Und das im Alter von 20 Jahren. Vor soviel Verantwortungsgefühl in diesem Alter kann man wirklich nur den Hut ziehen. In dem Stream sagt Oli. P weiter, dass er das keinesfalls bereut. Er sei froh, dass er das alles so miterleben konnte und eine tolle Zeit hatte. Heute ist sein Sohn Ilias so alt wie er damals und seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Die Ehe von Oli. P und Tatiani Katrantzi hielt bis 2007.



Dem Verhältnis zu Sohn Ilias hat das Beziehungs-Aus von Mutter und Vater nicht geschadet. Oli. P und sein Sohn sind ein echtes Dreamteam. Nicht nur die äußerliche Ähnlichkeit, sondern auch gemeinsame Interessen und Hobbys vereinen die beiden. Auch talentemäßig kommt Ilias nach seinem Vater. 2018 und 2019 standen Vater und Sohn gemeinsam auf der Bühne der RTL-Show "Comeback oder weg". Und anlässlich der Autogrammstunde für sein neues Album "Alles Gute!" im August 2019 holt sich Oli. P seinen Sohn an Board. Illias übernimmt die Ausrichtung des gutbesuchten Fan-Events und beide stellen damit sogar einen Rekord auf: Nämlich den für die längste Autogrammstunde eines Künstlers nach einer Show. Dafür bekommen Vater und Sohn sogar eine Urkunde vom "Rekord-Institut für Deutschland".