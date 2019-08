Schauspieler und Sänger Oli.P im Jahr 2000, kurz nachdem er "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verlassen hatte Bildrechte: imago images / Sven Simon

Als Ricky Marquardt war Oli.P von 1998 bis 1999 in der Fernseh-Serie "Gute Zeiten - schlechte Zeiten" zu sehen. In 480 Folgen eroberte er die Mädchenherzen. Die Nachricht, dass er aus der Serie aussteigt, schockierte vor 20 Jahren die Fans.



Obwohl sich Oliver Petszokat danach vorrangig mit Musik und als Moderator beschäftigte, zog es ihn doch ab und zu zurück zur Schauspielerei. Von 2010 bis 2011 spielte Oli.P eine Hauptrolle in der Daily Soap "Hand aufs Herz", die u.a. bei Sat.1 ausgestrahlt wurde. 2013 spielte er am Dresdner Theater in dem Stück "Elling - Zwei gegen den Rest der Welt" und 2016 spielte er die Rolle des Tanzlehrers René Siegel in der Telenovela "Rote Rosen".