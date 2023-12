Oliver Petszokat ist Sänger. Und Schauspieler. Und Moderator. Ein echtes Multitalent also. Einige seiner Songs gehören zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Songs, er sammelte in den 90er Jahren etliche Auszeichnungen wie den Bravo Otto, die Goldene Stimmgabel und den Echo ein.

Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Mit seinem im Sommer 2023 erschienenen Album „Hey Freiheit“ gelang ihm nach 25 Jahren sogar der beste Charteinstieg seiner Karriere. Auch im TV ist er erfolgreich und war seit September als Co-Moderator der 8. Staffel von „Love Island“ an der Seite von Sylvie Meis zu sehen.



Oli.P ist einer der wenigen 90er-Jahre-Popkünstler, die sich bis heute einen Namen gemacht haben. Und das, obwohl kaum jemand seinen vollen Namen kennt! Denn Oli.P heißt eigentlich „Oliver Alexander Reinhard Petszokat“, verrät er gegenüber „Meine Schlagerwelt“. Was für ein Name!