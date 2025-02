Bildrechte: imago images/Future Image

Fans in Sorge Oli.P's Ehefrau Pauline im Krankenhaus

11. Februar 2025, 13:54 Uhr

Oli.P hat mit einem Bildpost seine Fans in Sorge versetzt. Das Foto zeigt ihn, gemeinsam mit seiner Frau Pauline, in einem Krankenhausbett. Doch, das Paar lächelt. Warum der Krankenhaus-Aufenthalt nötig ist, hat Pauline in einer Instagram-Story erklärt.