In einem Interview mit der "BUNTEN" sagte der 41-Jährige, dass Pauline schon seit 13 Jahren einen Tumor im Gehirn hatte, dieser aber nicht gewachsen sei. Im Sommer 2019 aber habe er sich verändert und unter anderem auf den Sehnerv gedrückt. Eine Operation sei notwendig geworden, wenn sie auch riskant gewesen sei. Schweren Herzens, voller Angst, aber auch voller Hoffnung sah das Paar dem Eingriff entgegen. Im März wurde der Tumor in einer dreistündigen Operation entfernt. Die gute Nachricht: Er war gutartig.



Dennoch geht es Pauline noch nicht gut. Oft ist sie schwach und kann nicht am Alltag teilnehmen. Erst in einem Jahr kann gesagt werden, ob die junge Frau gesund ist. Doch Pauline hat eine starke Schulter, an die sie sich lehnen kann. Ihr Mann Oli. P ist immer für sie da.