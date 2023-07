Es ist eine junge Frau, die mit beiden auf der Bühne stand und noch immer steht. Und die brachte die beiden Entertainer am Samstagabend ordentlich durcheinander. Nach dem Auftritt von Oli.P bat Giovanni ihn noch zum Gespräch. Im Plaudern über die guten alten Zeiten blendete die Regie ein altes Video ein: Oli.Ps Musikvideo seiner Erfolgssingle "So bist du" aus dem Jahre 1999. Darin zu sehen auch die Sängerin Natalie Pütz (Künstlername: Naima) , die wesentliche Teile des Refrains singt. Diese Sängerin ist auch in Giovannis Showband. Mit einer Beichte über ihr Duett mit Oli.P vor vielen Jahren sorgt Natalie schließlich für ordentlich Aufregung, vor allem bei Oli.P.

Oli.P kann icht fassen, was Naima gerade erzählt hat, wohl aber darüber lachen. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Sie habe ihn aus Funk und Fernsehen gekannt und ihn für einen Schnösel gehalten. Dann hätten sie ihr damaliger Produzent und sein Anwalt in die Mangel genommen und überredet.



Oli.P geht lachend auf die Knie und kann es nicht fassen: "Das habe ich ja noch nie gehört". Heute scheint Natalie Pütz aber froh darüber zu sein, dass sie das Angebot am Ende nicht ausschlug. "Ich hab auch nichts bereut", ergänzt sie. Verständlich: Der Titel "So bist du", ein Cover des Peter Maffay Klassikers, erreichte in der Oli.P-Version immerhin Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerdem regnete es Dreifachgold in Deutschland, Platin in Österreich und Gold in der Schweiz.