Es gibt fast nichts im Bereich des Entertainments, das Oliver Petszokat, Oli.P, nicht kann. Er ist Schauspieler, Sänger, Moderator und zeigte jetzt, dass er auch richtig gut tanzen kann. Hinter der Maske eines Affen tanzte sich der 43-Jährige nach Musik von Peter Fox und Michael Jackson in die Herzen des Publikums. Im Finale setzte sich Oli.P gegen seine Konkurrenten durch, indem er die meisten Stimmen des Publikums einsammelte.

Dass Oli.P wirklich richtig gut tanzen kann, demonstrierte sein filmreifer Auftritt im Finale zu Michael Jacksons Song "Thriller". Kein Wunder, denn Oli.P hat bereits als Zehnjähriger Turniertanz trainiert. Dass gerade er hinter der Maske des Affen stecke, war letzten Endes keine große Überraschung mehr. In einem Film waren unter anderem die Buchstaben "GZSZ" zu sehen. In der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ( GZSZ ) hatte Petszokat einst den Mädchenschwarm Ricky Marquart gespielt. Außerdem gab es Hinweise auf den Titel "Flugzeuge im Bauch", mit dessen Coverversion Ol.P einen Nummer-Eins-Hit gelandet hatte.

Oli.P auf der Bühne von "The Masked Dancer". Bildrechte: dpa

Die Sendung ist ein Spin-off der erfolgreichen Show "The Masked Singer". Das Grundprinzip ist das gleiche: Promis versteckten ihre wahre Identität hinter aufwändigen Masken. Bei der einen Show wird gesungen, bei der anderen getanzt. Die erste Staffel, die vier Folgen hatte, endete am 27. Januar. Vor Oli.P waren im Finale noch drei andere Promis enttarnt worden. Außer ihm nahm auch ein anderer Schlagerstar an der Show teil: Eloy de Jong wurde schon vergangene Woche als tanzender Superheld enttarnt.

(Mit Material der Deutschen Presse-Agentur)