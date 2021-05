Romantischer Post auf Instagram Oli.P macht seiner Frau Pauline eine Liebeserklärung - einfach so!

Oli.P hat seiner Frau Pauline auf Instagram eine so romantische Liebeserklärung gemacht, dass auch die Fans des Sängers und Moderators gerührt sind. Neben einem Foto von Pauline postete er "Love her! Live for her!". Und das ohne einen besonderen Anlass, einfach so aus Liebe.