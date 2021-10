Emotionales Foto Oli.P nimmt Abschied von seiner Mama

Was für eine traurige Nachricht: Oli.P nahm am Samstag mit einem sehr bewegenden Posting bei Instagram Abschied von seiner geliebten Mutter. Das Bild zeigt den 43-jährigen Musiker, wie er seiner Mama einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu schreibt Oli.P: "Unser letztes Bild. Für immer. Gute Reise, Mama!"

Viele Kollegen aus der TV- und Musikbranche kondolierten ihm. So schrieb beispielsweise Moderator Steffen Hallaschka: "Das Bild lässt spüren, was ihr einander bedeutet. Bewahr Dir das Gefühl!" Musikerkollege Thomas Anders schrieb: "Mein herzliches Beileid von Claudia & mir. Wir fühlen mit." Auch Eloy de Jong, Anna-Maria Zimmermann, Patrick Lindner, Sonia Liebing und viele andere schlossen sich den Beileidsbekundungen an.