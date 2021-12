Mickie Krause und Oli.P wollen ein Vorbild sein und mit gutem Beispiel voran gehen. Bei der Sendung "Showtime of my life - Stars gegen Krebs" wollen die beiden Sänger zusammen mit weiteren Prominenten die Hüllen fallen lassen und damit anderen Menschen Mut machen, sich auch bei ärztlichen Vorsorge-Untersuchungen auszuziehen. Die Botschaft der Promis, die in der Show auftreten, lautet: "Geht regelmäßig zur Krebs-Vorsorge, sie kann euer Leben retten!" Wird Brustkrebs rechtzeitig erkannt, sind die Chancen auf Heilung gut. Bei Prostatakrebs gilt: Je früher er erkannt wird, desto besser.

In der Show, die beim Privatsender VOX läaufen wird, starten 16 Prominente - jeweils acht Frauen und acht Männer. Sie alle waren entweder selbst an Krebs erkrankt bzw. hatten oder haben eine erkrankte Person in ihrem Umfeld. In den Sendungen erzählen sie auch von ihren Erfahrungen und ihrem Umgang mit der Krankheit. Bei einer einstudierten Tanz-Choreographie werden schließlich die Hüllen fallen gelassen. Die Botschaft an das Publikum: "Wenn wir das können und uns trauen, dann kann das jeder von euch auch, um sich medizinisch durchchecken zu lassen." Zu diesen Mutmachern gehören nun also auch Oli.P und Mickie Krause.