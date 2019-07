Ja, er ist zurück. 20 Jahre nach seiner Nummer 1-Hit, der Coverversion "Flugzeuge im Bauch" startet Oli P. wieder durch. Bereits im Februar dieses Jahres erschien die Single "Flugzeuge im Bauch (2K19)" , ein ultrazeitgenössisches Update zu jenem Klassiker-Hit, mit dem er einst die Hitparaden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstürmte und in Deutschland dreifach Platin bekam. Der Song ist der erste Vorbote seines neuen, von den Fans sehnlichst erwarteten Albums "Alles Gute" , das am 9. August 2019 erscheint.

Oli P. im Jahr 2000 mit seiner damaligen Ehefrau Tatiani Katrantzi Bildrechte: imago/Sven Simon

Nach Oli P.s Auftritt in der großen Roland Kaiser Show bei Florian Silbereisen "Alle singen Kaiser" stand für ihn fest: Genau das ist es. Für seine Interpretation des Kaiser-Songs "Lieb mich ein letztes Mal" bekam der Musiker ein tolles Lob von Roland Kaiser. Und so nahm er sich für sein neues Album seine "All Time Favorites" vor und holte sie in die Gegenwart. Von Pop über neue Deutsche Welle bis zu Schlagern der 80er und 90er ist alles dabei. So gibt es auf "Alles Gute" von Howard Carpendale "Nachts, wenn alles schläft" genauso wie "Dein ist mein ganzes Herz" von Heinz Rudolf Kunze.

(Quellen: Popschlager aktuell, Telamo)