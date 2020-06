Oli. P singt in der Show vor dem Bild seiner Frau Pauline Bildrechte: ARD/JürgenTV/Dominik Beckmann

Der "Bild"-Zeitung sagte Oli. P, dass seine Frau seit zehn Jahren eine Krankheit habe, die schlimmer geworden sei. Sie hätten gewusst, dass sie an einer Operation nicht vorbeikommen würden. Im März sei Pauline Petszokat operiert worden und habe zwei Wochen im Krankenhaus bleiben müssen. Die OP habe sie gut überstanden, ob die Krankheit besiegt sei, wisse man erst in einem Jahr. Doch Pauline sei definitiv auf dem Weg der Besserung. Manchmal könne sie schon ein paar Stunden am Alltag teilhaben, manchmal nicht.



Bis zur vollständigen Genesung von Pauline will das Paar keine Details zu der Krankheit nach außen tragen.