Ihn kennt man eigentlich nur mit einem breiten Grinsen im Gesicht: Sänger und Schauspieler Oli.P. Doch nach dem Konzert der "Schlagerfest XXL"-Tour am Samstag (28.05.) in der Wiener Stadthalle wurde der Musiker von seinen Gefühlen übermannt. Die Show in Wien war nämlich der Tour-Abschluss und Oli.P war ganz überwältigt von der Stimmung.