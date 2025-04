Vom Bierkönig in den Megapark: Schlagersänger Oli. P tut es seiner Kollegin Mia Julia gleich und wechselt auf der Baleareninsel Mallorca die Party-Location. Wie die Bild-Zeitung berichtet, tritt der gebürtige Berliner ab dem "Season-Opening" am 24. April 2025 in der großen Diskothek an der Playa der Palma auf. Dort trifft er u.a. auch auf Mallorca-Urgestein Mickie Krause. Zu seinem neuen Arbeitgeber sagte Oli P. in der Bild-Zeitung: