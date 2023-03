Vor 5 Jahren Kindheitstraum von Oli.P wird in TV-Show wahr

Als sein erster großer TV-Auftritt bei Florian Silbereisen gerade im Kasten ist und die Aufregung etwas abfällt, ahnt Sänger Oli.P noch nicht, dass gleich einer seiner großen Träume in Erfüllung gehen wird. Knapp 5 Jahre lang hatte er daran gearbeitet, endlich in einer großen Eurovisionsshow auf der Bühne stehen und seinen großen Hit "Flugzeuge im Bauch" singen zu dürfen. In der Sendung "Heimlich – die große Schlagerüberraschung" war es 2018 soweit. Als Moderator Florian Silbereisen eigentlich schon den nächsten Act ankündigen soll, hält er Oli.P stattdessen noch einen Moment auf der Bühne fest.