Seit mehr als drei Monaten lebt Oliver Pocher (43) mit seiner Frau Amira (29) und den beiden Kindern im Haus von Pietro Lombardi, seit Monaten lebt Pietro im Hotel. Als die Flut im Sommer den Keller und das Erdgeschoss der Familie des Comedians überflutet hatte, bot Pietro seinem Freund Oliver sein Haus an. Eigentlich hatten alle gedacht, dass Familie Pocher gegen Ende des Jahres wieder zurück in ihr Haus und Pietro Lombardi in seines ziehen können. Doch jetzt zeigte Amira Pocher in einer Instagram-Fragerunde Fotos vom Stand der Sanierungsarbeiten. Der Wohnbereich der Familie scheint ein Rohbau zu sein. Es gibt keine Böden, die Wände sind kalter Beton. Auch der gesamte Keller muss noch kernsaniert und renoviert werden. Derzeit rechnen Pochers nicht damit, dass sie in diesem Jahr wieder zurück in ihr Haus können. Auf die viel gestellte Frage: "Wann könnt ihr wieder zurück?" antwortet Amira: "I don't knooooooow"!