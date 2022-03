Sein Tod kam völlig unerwartet: Am 28. Februar gab das Management von Oliver Frank bekannt, dass der Sänger bereits am 25. Februar nach schwerer Krankheit gestorben ist . Daraufhin kondolierten Fans und Schlager-Kollegen und brachten ihre Trauer zum Ausdruck.

Nur kurz nach der Todesmeldung äußerte sich G.G. Anderson zum Tod von Oliver Frank. Er sprach in einem Posting bei Facebook dessen Familie und Freunden sein "Mitgefühl und aufrichtiges Beileid" aus. Auch Oliver Franks Kollegin GINA verabschiedete sich von dem Sänger, der gerade mal 58 Jahre alt wurde. Sie bedankte sich mit ganz persönlichen Worten bei dem verstorbenen Schlagerstar.

Mein Herz weint um Oliver Frank. Er war und ist mit Grund, warum ich damals den Mut gefasst und den Schritt in die Schlagermusikwelt gewagt habe.

Oliver Frank bei einem Foto-Shooting 2002. Bildrechte: IMAGO / Hoffmann

Auf Oliver Franks eigener Facebook-Seite findet sich mittlerweile auch ein Beitrag seines Fanclubs. "Bestürzt und fassungslos können wir kaum begreifen, dass du einfach nicht mehr da bist", heißt es darin. "Deine Musik, dein Lachen und die Erinnerungen an all die vielen Auftritte bleiben in unseren Herzen."



Oliver Franks Musik lebt aber auch dank eines anderen Schlagerstars weiter, denn sein Hit "Italienische Sehnsucht" wurde auch schon von Giovanni Zarrella interpretiert. Der 43-jährige Schlagerstar hat den Song auf seinem Album "La vita è bella" ins Italienische übersetzt - aus "Italienische Sehnsucht" wurde "Nostalgia italiana".