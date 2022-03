Am 28. Februar teilte das Management von Oliver Frank per Facebook mit, dass der Sänger am 25. Februar 2022 nach "kurzer und schwerer Krankheit" gestorben ist. Was die Todesursache des gerade einmal 58-Jährigen war, ließ das Management offen.

Oliver Frank bei einem Foto-Shooting 2002. Bildrechte: IMAGO / Hoffmann

Kolleg*innen und Fans trauern um den Sänger. G.G. Anderson sprach in einem Posting auf Facebook dessen Familie und Freunden sein "Mitgefühl und aufrichtiges Beileid" aus. Die Schlagersängerin GINA postete: "Mein Herz weint um Oliver Frank. Er war und ist mit Grund, warum ich damals den Mut gefasst und den Schritt in die Schlagermusikwelt gewagt habe". Der Fanclub von Oliver Frank schrieb auf dessen Facebookseite: "Deine Musik, dein Lachen und die Erinnerungen an all die vielen Auftritte bleiben in unseren Herzen."



Der gebürtige Göttinger hatte 1996 mit "Italienische Sehnsucht" seinen größten Hit. 2020 feierte der Sänger sein 35. Bühnenjubiläum und brachte mit "Lieblingsschlager" ein neues Album heraus.