Entertainer, Komiker, Satiriker, Parodist ... das, was Oliver Kalkofe seit gut 30 Jahren macht, hat viele Namen. Regelmäig nimmt er Menschen aus der Medienlandschaft aufs Korn. Eines seiner "Opfer" war in den 90er Jahren der Moderator der MDR-Sendung "Achims Hitparade" - der mittleriwele leider verstorbene Achim Mentzel.

Am vergangenen Freitag war Oliver Kalkofe zu Gast im Riverboat und blickte zurück, auf die ganz besondere Freundschaft zwischen ihm und Achim Mentzel.

Ich muss auch immer wieder sagen, diese Verbidung zwischen uns und diese Freundschaft, die da entstanden ist, da hätte niemand, glaube ich, mit gerechnet. Ich am allerwenigsten.

Entertainer Oliver Kalkofe und Sänger Achim Mentzel Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Achim Mentzel war ein Mensch, der über sich selbst lachen konnte und sich selbst nur so ernst nahm, wie es nötig war. Oliver Kalkofe sagt über ihn: "Ich konnte so viel von ihm lernen, […] er ist das absolute Beispiel für gelebte Coolness. Cool zu sein behauptet man nicht, sondern man ist cool [...] und dazu gehört, dass man weiß, wer man ist und was man kann, und dass man sich nicht zu ernst nimmt [...] und über sich lachen kann.“