Seit einiger Zeit schon leben Oliver Petszokat, besser bekannt als Oli.P, und seine Frau Pauline vegan. Sie verzichten also nicht nur auf Fleisch und Fisch, sondern auf alle tierischen Produkte, wie etwa Milch, Käse und Honig. Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" verriet der Sänger und Schauspieler jetzt seine Gründe dafür. Einer steht dabei über allem - die Gesundheit:

Ich möchte möglichst lange gesund in meinem Körper leben. Ich denk mir immer: Das ist wie ein Auto. Wenn du da was Falsches reintankst die ganze Zeit, dann geht der Motor irgendwann kaputt.

Einen Mangel oder Verzicht spüre er dabei aber nicht. Tatsächlich wird eine vegane Ernährungsweise immer einfacher. Seit einigen Jahren nimmt das Angebot an vegetarischen oder veganen Ersatzprodukten im Supermarkt und Discounter stetig zu. Sogar Fast-Food-Ketten bieten ihre Produkte häufig auch in einer fleischlosen Variante an.