Diese Überraschung ist ihr gelungen: Schlagerfans kennen sie unter ihrem Künstlernamen Oonagh, doch auch vor ihrer Gesangskarriere war Senta-Sofia Delliponti (so heißt Oonagh mit bürgerlichem Namen) schon berühmt - und zwar als Tanja Seefeld in der Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Von 2010 bis 2013 spielte sie in der Fernsehserie mit, jetzt soll es für einige Wochen zum großen Comeback kommen. Senta-Sofia selbst sagt zu den Neuigkeiten: