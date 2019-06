Die Zeit in Afrika hat Oonagh genutzt, um zahlreiche neue Songs zu schreiben und mit afrikanischen Künstlern zusammenzuarbeiten. Unter anderem mit der Band "Sauti Sol" und dem kenianischen Gesangsduo "Mafikizolo" . Ihre Songs hat Oonagh in Johannesburg aufgenommen. Dort, wo sich die aktuelle Musikszene Afrikas trifft.

Hat die Inspiration für ihr neues Album auf einer Afrikareise gefunden: Oonagh Bildrechte: dpa

Mit "neuem Song" meint Oonagh ihre jetzt erschienene Single "Kulika Jana - Eine neue Zeit", den ersten musikalischen Vorboten ihres für Anfang August angekündigten Albums. Untermalt von einem leichtfüßigen, sommerlichen Beat, besingt Oonagh ihren Neuanfang: "Mein Liebeslied an das Leben und den Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt", so die Künstlerin. Der Refrain - in der Sprache der Suaheli - ist eine Hymne auf das Leben. Unterstützt wurde Oonagh dabei von einem Kinderchor aus Kenia. Der wiederum gehört zu einem Verein, den Filmemacher Tom Tykwer und seine Frau Marie Steinmann-Tykwer gegründet haben, um afrikanische Kinder und Jugendliche bei ihrer kreativen Entwicklung zu unterstützen.