Der Vorfall scheint schon einige Zeit zurückzuliegen, doch die emotionalen Wunden sind offenbar noch nicht endgültig verheilt. Mehrfach soll ein Mann in der Berliner U-Bahn Sängerin Senta sexuell belästigt haben. Wie die 32-Jährige auf Instagram schreibt, habe sich der Mann neben sie gesetzt und mit seiner Hand über ihr Bein gestrichen, begleitet von den Worten "Was für eine geile Hose du anhast!". Sie sei sofort aufgestanden, um an der nächsten Haltestelle auszusteigen, doch der Mann ließ nach ihren Aussagen nicht von ihr ab.

Hat eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen: Senta. Bildrechte: IMAGO

Erschreckend sei für sie vor allem gewesen, dass keiner der umstehenden Menschen in der vollen U-Bahn zur Hilfe kam. Stattdessen habe sie sich nur mit dem Verlassen des Waggons retten können. "Du blöde Kuh, da bist du selbst schuld, wenn du sowas heißes trägst", rief der Mann ihr laut Instagram-Post noch hinterher. Sie sei so sehr schockiert gewesen, dass sie am ganzen Körper gezittert habe - aus Scham und Schuldgefühlen.



Mit dem Veröffentlichen ihrer emotionalen Geschichte will Senta vor allem dazu beitragen, dass betroffene Frauen solche Erfahrungen teilen und sich nicht selbst die Schuld an solchen Übergriffen geben. Sie möchte "sichere Räume schaffen, um darüber zu sprechen".