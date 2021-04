Die Schauspieler aus der Soap GZSZ Vincent Krüger (l-r), Senta-Sofia Delliponti und Jascha Rust. Bildrechte: dpa

Senta-Sofia Delliponti wurde als Tochter eines Italieners und einer Bulgarin geboren und wuchs im niedersächsischen Gifhorn auf. Ihr Vater ist Pizzabäcker, ihre Mutter Musiklehrerin. Oonagh absolvierte eine Ausbildung in Schauspiel und Gesang an der Schauspielschule Charlottenburg in Berlin. Von Anfang Dezember 2010 bis Mitte Juni 2013 sowie von August bis September 2020 war sie bei der RTL-Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Rolle der Tanja Seefeld zu sehen. Seit 2014 tritt die Künstlerin unter dem Künstlernamen Oonagh auf und veröffentlichte in jenem Jahr ihr erstes, gleichnamiges Album. Mittlerweile hat Oonagh vier Alben veröffentlicht.