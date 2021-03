Osteraktion Wer findet den Osterhasen "Stups" im Radioprogramm?

Im Radioprogramm der MDR SCHLAGERWELT gibt es auch in diesem Jahr eine Osteraktion mit Verlosung von CDs, CD-Paketen und DAB+-Radios. Vom Gründonnerstag, dem 1. April, bis Ostersonntag, dem 4. April, heißt es: Aufpassen!

Immer wenn Sie im Programm der MDR SCHLAGERWELT unsere Erkennungsmelodie "Stups, der kleine Osterhase" hören, dann schicken Sie uns eine E-Mail an mdr-schlagerwelt@mdr.de oder tragen Sie sich in das untenstehende Formular ein - und schon sind Sie in der Lostrommel.