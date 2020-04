Wie alle anderen, so feiern auch Stefanie, Lanny und Johanna Ostern in diesem Jahr eigentlich im kleinsten Familienkreis. Aber nur eigentlich, in Wirklichkeit laden sie das Publikum des MDR zum Osterfest in ihr gemütliches Osterwohnzimmer ein. Und da diese Familie super-musikalisch ist, gibt es natürlich jede Menge Musik. Immerhin sind sie nicht nur eine Familie, sondern Stefanie, Lanny und Johanna sind auch eine Band. "More than Words" ist eine Country-Band, die 2018 gegründet wurde. Ihre Fernsehpremiere feierte die Band bei der Verleihung der Goldenen Henne mit ihrer Single "Home". Am 15. Mai erscheint das erste Album von "More than Words". Wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmacht, könnt ihr eines davon gewinnen. (Das Gewinnspiel startet mit Beginn der Sendung)