Ostern war's Wolfgang Lippert klärt kuriose Fragen rund um Ostern

Der Entertainer und Moderator Wolfgang Lippert blickt am Ostersonntag, um 20:15 Uhr, auf die großen Hits, die in der Vergangenheit an den Osterfeiertagen die Hitparaden angeführt haben. Aber natürlich sind auch die großen Osterklassiker dabei. So können sich die Zuschauer nicht nur auf den "Eiermann" von Klaus & Klaus freuen, sondern auch auf Hits von DJ Ötzi und Nik P., Monika Herz, Chris Roberts, Thomas Anders, dem deutschen Fernsehballett und natürlich Lippi selbst.



Wolfgang Lipperts Kollege Bürger Lars Dietrich ist derweil als Oster-Reporter unterwegs und schnuppert sich ganz und gar nicht hasenfüßig durch die Ostertraditionen in der Lausitz.