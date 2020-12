Die Schmerzen seien so schlimm gewesen, dass sie sogar in Düsseldorf in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Doch mittlerweile hat die 51-Jährige die Krankheit überstanden. Sie musste zwar mehrere Fernsehauftritte absagen, das Wichtigste sei aber, dass es ihr wieder besser gehe und, dass sie niemanden in ihrer Familie angesteckt habe. Ihr Mann Denis, sowie die beiden Söhne Iggy und Alex sind bisher vom Virus verschont geblieben.