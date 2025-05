Im Jahr 2000 titelte eine große deutsche Tageszeitung "Was ist nur mit den Kellys los?" Genau diesen Zeitungsausschnitt hat Patricia Kelly nun mit ihren Followern geteilt und eine verrückte Story erzählt: Die damals 30-jährige Patricia sprang wie wild auf der Motorhaube eines VW Golfs herum und beschädigte so das Auto eines vermeintlichen Fans.

Die Aktion nennt sie heute "eine Jugendsünde" . Es sei kein spontaner Ausraster gewesen, sondern eine geplante Aktion. Man könnte es jedoch auch als Selbstverteidigung auslegen, denn in dem Video auf ihrem Instagram-Kanal erzählt die Sängerin die ganze Geschichte:

Damals wurde die berühmte Familie von einigen aggressiven Fans verfolgt, die sogar versucht haben sollen, in Patricias Wohnung einzudringen.

Diese "Fans" seien eine sehr besessene Gruppe gewesen, die sie und andere Geschwister mit dem Auto verfolgt hätten, erzählt die heute 55-Jährige: "Und zwar so schlimm, dass wir mehrmals in gefährliche Situationen gekommen sind auf der Autobahn. Da habe ich gesagt: Nicht mit mir, nicht mit meiner Familie." Mit ihrem Ausraster hat Patricia also nur ein Ziel verfolgt: