Das ist wirklich bitter: Sowohl für Patricia Kelly und ihr Team als auch für die Fans. Wegen der Corona-Pandemie wurde die bereits für voriges Jahr geplante "One more Year"-Tour mehrfach verschoben. Am 9. September ging es endlich los, doch nun können die nächsten fünf Konzerte nicht stattfinden.

Patricia Kelly mit ihrem Ehemann Denis Sawinkin. Bildrechte: imago images/Gartner

Das Management teilte weiterhin mit, dass es mit Hochdruck daran arbeite, Ersatztermine zu organisieren und es entschuldigte sich bei den Fans. Diese jedoch zeigten sich in den Kommentaren auf der Instagram-Seite von Patricia Kelly einfach nur mitfühlend und fair und wünschten der Sängerin vor allem gute Besserung.

Am 9. September fand das erste Konzert in Düsseldorf statt. Insgesamt waren 20 Termine geplant. Nach ihrem Auftaktkonzert sagte die 51-Jährige der "Bild"-Zeitung, dass sie an dieser Tour nichts verdienen werde, vielleicht sogar noch draufzahlen müsse. Der Grund, so Patricia, sei die beschränkte Zahl an Zuschauern. Doch Patricia Kelly tourt dennoch. Der "Bild" sagte sie, dass sie damit ein Zeichen setzen möchte: "Wir Künstler sind ja noch da und wollen den Menschen Freude bringen".