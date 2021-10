Patricia schreibt außerdem, dass sie sich strikt an die Weisung der Ärzte halten werde, sich in den kommenden Wochen zu schonen. Das fällt der Musikerin sehr schwer, da derzeit die Termine ihrer so lang ersehnten Tour "One More Year" anstehen. Sie kündigt an, dass die Konzerte erst einmal auf Eis gelegt werden müssen. Trotz allem klingt die Nachricht von Patricia hoffnungsvoll. "Die Ärzte sind optimistisch, dass ich mich vollständig erhole und dafür werde ich nun alles tun", schreibt sie. Außerdem sei sie persönlich unendlich dankbar, dass sie sich habe impfen lassen, denn sonst wäre sie vielleicht in einer ganz anderen Situation.

Patricia Kelly und ihr Mann Denis Sawinkin haben zwei Söhne. Bildrechte: imago images/Gartner

Wegen der Corona-Pandemie wurde die bereits für voriges Jahr geplante "One more Year"-Tour schon mehrfach verschoben. Am 9. September ging es endlich los, dann konnten die nächsten fünf Konzerte nicht stattfinden, weil Patricia kurzfristig am Fuß operiert werden musste. Am 25. Oktober sollte es in Hannover weitergehen, dann erkrankte Patricia erneut an Corona. Auch ihren Auftritt am 23. Oktober beim SCHLAGERBOOOM in Dortmund musste sie absagen. Einen Trost allerdings hat das Team für die Fans: Die bereits für diese Woche geplante Veröffentlichung der ersten Single des neuen Albums von Patricia Kelly "Unbreakable", das im kommenden Jahr erscheinen wird, soll stattfinden.