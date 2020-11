Auftritt der Kelly Family 1999 im Hippie-Look. Bildrechte: dpa

Das sind klare Worte und das von einer Frau, die durchaus weiß, wovon sie spricht. Sie hat, wie ihre elf Geschwister auch, erfahren, was es bedeutet, sich als Musiker durchs Leben zu schlagen. Bei den Kellys kam noch dazu, dass die Mutter starb, als der jüngste Sohn, Angelo, noch nicht einmal ein Jahr alt war. Die Kelly-Kinder kennen alle Zeiten, in denen das Geld knapp war.

Alle jedoch haben die Musikalität geerbt und fast alle die Freude daran, anderen Menschen mit ihrer Musik Vergnügen zu bereiten. Und was für eines: Die Musikgruppe mit den irischen Wurzeln erlebte in den 90ern einen selten dagewesenen Boom. Fans campierten vor ihrem Hausboot in Köln und später vor dem Schloss Gymnich in Erftstadt. Heerscharen an kleinen Mädchen schmachteten vor allem Paddy Kelly (heute 42) und Angelo Kelly (38) an. Die Brüder strahlten von Bravo- und Popcorn-Covern um die Wette. Die gesamte Familie, gehüllt in Hippie-Gewänder, füllte ganze Konzerthallen.