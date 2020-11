Resümé elf Jahre nach Brustkrebserkrankung Patricia Kelly: "Ich empfinde jeden Tag als Geschenk"

Patricia Kelly war vor elf Jahren an Brustkrebs erkrankt und konnte die Krankheit bezwingen. Jetzt sprach sie in einem Interview darüber, was sich seitdem für sie verändert hat. Vor allem, so Patricia, dass sie seitdem jeden Tag als ein Geschenk empfinde und dass sie egoistischer geworden sei.