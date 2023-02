Der Ticketverkauf für ihre Konzerte sei, so wie für die vieler anderer Künstler, nach der Covid-Pause noch nicht wieder angesprungen. Eine verantwortungsvolle Durchführung der Tour sei daher schlicht und ergreifend nicht möglich. Bis zuletzt habe sie gehofft, und wäre da nicht diese große finanzielle Verantwortung, hätte sie auch vor kleinem Publikum gespielt, so Patricia. Doch die Sängerin muss ihre Band, die Location usw. bezahlen.

Patrica Kelly: Cover ihres Albums "Unbreakable" Bildrechte: Universal Music

Die Tourtermine für das nächste Jahr stehen noch nicht fest, doch ihr Team, so die Sängerin, arbeite mit Hochtouren an der Organisation. In den nächsten Tagen würde sich Patricia erneut bei ihren Fans melden. Alle Tickets würden ihre Gültigkeit behalten. Es sei ihr bewusst, so die Sängerin, dass mit der Verschiebung viel Enttäuschung verbunden sei, wahrscheinlich hätten viele bereits den Konzertbesuch geplant und dafür Geld ausgegeben.