Es ist ganz klar so, dass ich in eine Musikwelt damals hineingewachsen war, die sehr konservativ war und heute auch noch ist. Ich habe mich der Situation gestellt, was nicht einfach war vor 20 Jahren. Aus einer konservativen Ecke kommend musste ich mich erstmal so ein bisschen freischwimmen.

Das Cover des neuen Albums. Bildrechte: TELAMO

Schon vor ein paar Wochen veröffentlichte Patick Lindner mit der Single „Ich will, dass Du glücklich bist“ einen Vorboten für sein neues Album. Die Botschaft seines neues Songs ist dabei glasklar - es geht um Toleranz. Egal wie ein Mensch ist, was er macht und wo er herkommt – unterm Strich steht das Glück eines Menschen über Allem.



Am 25. September, also schon zwei tage vor seinem 60. Geburtstag, macht er sich und seinen Fans mit seinem neuen Best-of-Album "Ich feier die Zeit – Das Beste zum Jubiläum" ein besonderes Geschenk. Natürlich darf darauf auch der erste große Erfolg „Die kloane Tür zum Paradies“ nicht fehlen. Für diesen Hit hat er sich sogar ganz besondere Unterstützung mit an Bord geholt. Patrick Lindner interpretiert den Song nämlich im Duett mit Stefan Mross. Mit „Ich will, dass Du glücklich bist“, „So fühlt sich nur die Liebe an“ und „Lach mal“ sind außerdem drei ganz neue Songs mit dabei.



Am 27. September wird Patrick Lindner 60 Jahre alt. Auch wenn er damit mitten im Leben steht, kann er auf eine bewegte Karriere zurückblicken.