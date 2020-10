Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, wollten die beiden eigentlich in Australien heiraten, durch Corona haben sie sich das "Ja"-Wort nun während einer Kommunionsfeier in der Kirche St. Maximilian in München gegeben. Unter den Gästen waren auch einige Kollegen des Schlagersängers wie Marianne und Michael Hartl sowie Roland Kaiser. Auch Ireen Sheer hätte bei der Trauung dabei sein sollen, konnte jedoch aufgrund der neuen Corona-Beschränkungen nicht kommen.



Auch Peter Schäfer kennt die Schlagerstars gut, der frühere Inhaber einer Mode-Agentur ist heute Patricks Manager.