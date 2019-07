Wer sein 30. Bühnenjubiläum unter dem Motto "Ich feier' die Zeit" begeht, hat wirklich allen Grund, eine Party zu geben. Und das tut Patrick Lindner so, wie es ein Musiker am besten kann: Mit einem neuen Album. Am 5. Juli erscheint mit "Ich feier' die Zeit" sein 26. Album. Es liefert den perfekten Soundtrack zu einer Pop-Schlager-Jubiläumsparty. Die Songs sind super tanzbar, ausgelassen und zeitgenössisch wie noch nie. Der Single-Vorbote "Weil du mich liebst" wurde bereits im April veröffentlicht. Persönlich, bewegend und tanzbar ist der Titelsong " Ich feier' die Zeit" . Eine emotionale Hymne auf all das, was war. "Das Leben hat es gut mit mir gemeint", heißt es darin.

Die Sängerin Nicki ist bei dem Longplayer bereits zum zweiten Mal als Albumsgast bei Patrick Lindner mit von der Party. Mit dem brandneuen Duett "How Do You Do" knüpfen die beiden an den Schwung ihrer gemeinsamen "Baby Voulez-Vouz"-Single vom Vorgängeralbum an.