Video zur neuen Single TV-Premiere bei Musik für Sie: Patrick Lindners neues Video

Bei "Musik für Sie" gab es am Freitagabend noch eine große Überraschung. Das neue Video von Patrick Lindner feierte große TV-Premiere. Der 60-Jährige präsentiert uns mit "So fühlt sich nur die Liebe an" seine neue Single aus seinem Jubiläumsalbum "Ich feier die Zeit: Das Beste zum Jubiläum". Hier könnt ihr euch das Video noch einmal in voller Länge anschauen.