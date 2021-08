Patrick Lindner hatte 1997 in der 30. Folge des "Traumschiffs" mit dem Titel "Karibik" mitgespielt. Er spielte einen Showstar, der zum Sommerfest auf dem Luxusdampfer auftreten sollte. Zunächst hieß es, er sei verhindert, dann erschien er doch. Da für ihn bereits ein Ersatz angeheuert worden war, sorgte das für reichlich Chaos. Die Dreharbeiten gemeinsam mit Heide Keller hat Patrick Lindner in sehr angenehmer Erinnerung. Umso mehr trifft ihn der Tod der Schauspielerin.

Die Schauspielerin Heide Keller war am 27. August im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit gestorben. 1981 stach sie erstmals als Hostess Beatrice mit dem populären Fernsehdampfer "Das Traumschiff" in See. Später wurde sie zur Chefhostess befördert. In insgesamt 80 Episoden spielte sie mit, unter dem Pseudonym Jac(ques) Dueppen schrieb sie auch Drehbücher zu einzelnen Folgen. 2017 hatte die Schauspielerin die Serie verlassen.