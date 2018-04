Schlagerstar Patrick Lindner ist verlobt

Da hat Schlagersänger Patrick Lindner die Gunst der Stunde genutzt! Wo, wenn nicht in in der Karibik, findet man die perfekte Kulisse für einen romantischen Heiratsantrag? Gemeinsam mit den Schlagerstars Mickie Krause, Roberto Blanco, Bernie Paul, Ireen Sheer, Nicole, Michael Morgan und Peter Orloff hat Patrick Lindner die Charity-Veranstaltung "Nacht des Deutschen Schlagers" im Hotel "Paradisus Punta Cana" in der Dominikanischen Republik unterstützt. Begleitet wurde er von seinem Lebensgefährten und Manager Peter Schäfer. Neben ihren Auftritten und der Besichtigung von durch "Fly & Help" errichteter Schulgebäude genossen die Stars auch die herrliche Insel. (Bild: Ireen Sheer (2.v.l.), Patrick Lindner (2.v.r.) und Peter Schäfer (r.))