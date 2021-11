Sechs Prominente haben vier Wochen lang in einem Berliner Krankenhaus ein Pflege-Praktikum absolviert und sind dabei zum Teil von Kameras begleitet worden. Ziel des Projektes war es, zu zeigen, was das Pflegepersonal jeden Tag in den Krankenhäusern leistet. Neben Patrick Lindner waren Wayne Carpendale, Jenny Elvers, Jorge González, Faisal Kawusi und Lilly Becker im Einsatz.

Patrick Lindner mit seinem Mann Peter Schäfer. Bildrechte: imago images / APress

Jeder Prominente hatte einen Mentor an seiner Seite, mit dem er dann den Klinik-Alltag bewerkstelligen musste. Patrick Lindner wurde von Nadja betreut. Über die junge Frau schreibt Patrick auf seiner Facebook-Seite: "Meine und eine Heldin für so viele andere! Immer gut gelaunt, obwohl es sehr oft bis an die Grenzen geht."



Sechs Uhr am Morgen begann der Dienst und als sich Patrick und seine "Kolleg*innen" an das frühe Aufstehen gewöhnt hatten, ging es in den Nachtdienst. Ganz normaler Pflege-Alltag eben. Patrick Lindner arbeitete auf der HNO- und Adipositas-Station. Die anderen Promis waren auf andere Bereiche aufgeteilt. Über den Klinikalltag schreibt Patrick auf seiner Instagram-Seite, dass er es sich nie hätte vorstellen können, was Pflegekräfte täglich erlebten und wie nahe es einem gehe.