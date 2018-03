Margaret Annemarie Batavio, Spitzname "Little Peggy March", geboren im US-Bundesstaat Pennsylvania, singt schon als kleines Kind jeden Radiospot nach, trällert auf privaten Feiern - und schließlich im Lokalfernsehen. Im Alter von 15 Jahren landet sie mit dem Song "I Will Follow Him" auf Platz 1 der US-Charts. Ein Erfolg, der vor ihr noch keiner Sängerin in so jungen Jahren beschert war. Dennoch wird sie in ihrer Heimat schnell vergessen. Anders ist es in Europa und Asien: Hier feiert Peggy March Riesenerfolge.