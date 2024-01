Peggy March feierte Anfang des Jahres ihren 75. Geburtstag. Bekannt wurde die Schlagersängerin 1963 mit zarten 15 Jahren und ihrem Song "I will follow him", der es an die Spitze der amerikanischen Hitparade schaffte.

Bildrechte: imago images/United Archives Auch der Erfolg in Deutschland ließ nicht lange auf sich warten, denn die aus Lansdale, Pennsylvania, stammende Amerikanerin wurde damals weltweit vermarktet und sang in sieben Sprachen. 1965 schaffte sie ihren Durchbruch in Deutschland. "Mit 17 hat man noch Träume" war ihr Siegersong bei den Schlager-Festspielen in Baden-Baden. Seitdem gehörte sie zum festen Bestandteil der deutschen Schlagerszene und traf dadurch auch auf so manch prominenten Kollegen.

Udo Jürgens saß an der Hotel-Bar

Einer davon war Udo Jürgens. Und der fand die junge Peggy wohl besonders anziehend.

Wir saßen an der Bar in irgendeinem Hotel. Ich war, glaube ich, 17 oder 18. Natürlich war er damals auch ein sehr bekannter Mensch, ein sehr bekannter Sänger und er ist mir dann zum Hotelzimmer gefolgt. Peggy March Meine Schlagerwelt

Bildrechte: imago images/United Archives Sie sei damals immer früh ins Bett gegangen und er stand irgendwann auf einmal vor ihrem Hotelzimmer und wollte hereinkommen. "Er wollte wissen, wie es aussieht. Und ich habe gesagt, das gehe nicht, denn es herrsche totale Unordnung", so die Schlagersängerin. "Natürlich habe ich gewusst, was er wollte, aber ich habe ‚Nein‘ gesagt. Daraufhin ist er einfach weggegangen."



Vielleicht verarbeitete Udo Jürgens die Schmach seiner Abfuhr dann in seinem Hit "17 Jahr, blondes Haar". Denn sowohl Text also auch Zeitraum würden passen: "17 Jahr', blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahr', blondes Haar, wie find' ich zu ihr?".