Startete ihre musikalische Karriere bereits im Kindesalter: Peggy March im Jahr 1960. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Spätestens am 27. April 1963 erlangte die damals 16-jährige Peggy March aus Lansdale im US-Bundesstaat Pennsylvania weltweite Bekanntheit. Der Song "I will follow him" thronte auf Platz eins der amerikanischen Hitparade. Zu diesem Zeitpunkt besaß die Amerikanerin bereits seit zwei Jahren einen Plattenvertrag, im Alter von 16 hatten es bereits fünf ihrer Songs in die Top 100 der USA geschafft.

"Mit 17 hat man noch Träume"

Da die junge Frau von ihrem damaligen Manager weltweit vermarktet wurde, sang sie in insgesamt sieben Sprachen und feierte u.a. Top-Platzierungen in Italien und Japan. Im Jahr 1965 gelang ihr dann auch in Deutschland der Durchbruch. Sie trat bei den Schlager-Festspielen in Baden-Baden auf und sang ihren deutschen Song "Mit 17 hat man noch Träume" und gewann den Wettbewerb. Seit diesem Zeitpunkt gehörte March zum deutschen "Schlager-Establishment" dazu. Die Schlager-Festspiele seien der "Höhepunkt" ihrer Karriere in Deutschland gewesen, sagt die Sängerin heute: "Da begann in Deutschland alles für mich".

So blieb Peggy March bis heute im Gedächtnis vieler deutscher Schlagerfans: Mit blonden Haaren und dem Song "Mit 17 hat man noch Träume" eroberte sie die Herzen der Fans. Bildrechte: imago images / Mary Evans Es folgten weitere Schlager-Hits wie "Memories of Heidelberg", "Romeo und Julia" und "Sweetheart schenk mir einen Ring". March trat in vielen deutschen TV-Formaten auf, nahm mehrfach am Eurovision Song Contest teil und sammelte diverse goldene Schallplatten ein.

Finanzieller Betrug und Neuanfang

Aber auch die Bilderbuch-Karriere hatte ihre Schattenseiten. Als March volljährig wurde, stellte sie fest, dass sie von ihrem Manager finanziell betrogen worden war und musste noch einmal ganz von vorne anfangen. Sie suchte sich dann mit Arnie Harris einen neuen Manager, der später auch ihr Ehemann wurde. Bis zu seinem Tod im Jahr 2013 waren die beiden ein glückliches Ehepaar.

"I will follow me"

Sogar an ihrem 75. Geburtstag wird Peggy March in Deutschland, genauer in München sein, um ihre Autobiografie "I will follow me" vorzustellen. Zu der bayerischen Landeshauptstadt hat die Künstlerin bis heute ein besonderes Verhältnis. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter wohnte sie dort einige Jahre und fühlt sich hier bis heute "zu Hause".