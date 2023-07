Die Familiengeschichte von Peter Alexander ist eine Tragödie. Bildrechte: IMAGO / Gueffroy

Marlen Neumayer hatte sich nach dem Bericht in den letzten Monaten ihres Lebens in den USA und Südamerika aufgehalten, um durch alternative Heilmethoden wieder gesund zu werden. An welcher Krankheit die junge Frau litt, benennt das Portal nicht. Die Beisetzung von "Lena" Neumayer soll am 27. Juli auf dem Friedhof Neustift am Walde in Wien stattfinden. Damit wird sie nicht im Familiengrab am Grinzinger Friedhof beigesetzt.